На этот раз сожгли гроб: в Тбилиси прошел новый митинг оппозиции

Фото, видео: 5-tv.ru

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Беспорядки прошли и в Батуми.

У здания парламента в Тбилиси прошел митинг грузинской оппозиции. В этот раз участники принесли на акцию гроб, в котором была фотография Бидзины Иванишвили, почетного председателя партии «Грузинская мечта». Оппозиционеры решили сжечь реквизит на глазах у толпы. По задумке протестующих, такие действия символизируют политическую смерть правящей партии.

В то же время беспорядки прошли в Батуми. Там митингующие стали требовать освободить задержанных ранее студентов и декана университета. Протесты в Грузии начались после парламентских выборов в ноябре, в результате которых победила партия «Грузинская мечта». Беспорядки усилились после решения правительства о приостановке процесса евроинтеграции из-за неприкрытой поддержки митингующих со стороны Европы. В ходе столкновений с грузинской полицией и спецназом участники протеста не раз использовали камни, бутылки и фейерверки. Сообщают, что из-за этого пострадало более 150 правоохранителей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что грузинский парламент планирует ввести запрет на использование масок и других элементов одежды для сокрытия лиц на митингах. Об этом заявил премьер страны Ираклий Кобахидзе на брифинге.