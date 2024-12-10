Совбез ООН может опубликовать документ по Сирии в ближайшие дни

Фото, видео: Reuters/Adam Ihse/TT; 5-tv.ru

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Наш постпред при организации Василий Небензя указал на противоречивость заявлений Тель-Авива.

Совет безопасности ООН в ближайшие дни может опубликовать документ по ситуации в Сирии. Об этом заявил наш постпред при организации Василий Небензя по итогам закрытых консультаций, которые состоялись накануне по инициативе России.

Небензя в разговоре с журналистами отметил, что члены Совбеза в основном сошлись во мнении, что необходимо сохранить территориальную целостность Сирии, обеспечить защиту гражданского населения и доставку гуманитарной помощи. Также дипломат прокомментировал заявления Израиля о взятии под свой контроль Голанских высот — это буферная зона на границе с Сирией. Небензя указал на противоречивость таких сообщений Тель-Авива: пока неясно, какую часть демилитаризированной зоны власти Израиля считают теперь своей после нарушения войсками ЦАХАЛ границы Сирии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что подчинявшееся Башару Асаду правительство Сирии готово сложить полномочия. Об этом заявил премьер-министр страны Мухаммед Гази Аль-Джаляли в интервью Al Arabiya.