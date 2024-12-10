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ВС РФ значительно продвинулись на юго-западном участке. Боевики отброшены еще ближе к границе.

В курском приграничье морпехи 177-го полка устраивают боевикам настоящий дождь из снарядов. Удары артиллерии заставляют противника постепенно отходить к границе и оставлять интересные трофеи. Из Суджанского района — репортаж военного корреспондента «Известий» Эмиля Тимашева.

Днем и ночью на юго-западном участке курского фронта не затихает канонада. Морпехи 177-го полка наращивают огонь реактивной и ствольной артиллерии в Суджанском районе.

Морпехи готовятся к бою. Орудие Д-30 быстро размаскировали. Совсем новая огневая точка. Несколько секунд — и в сторону опорника боевиков снова летит снаряд.

Оборона ВСУ трещит по швам. Боевики отчаянно пытаются удержаться в приграничных районах, чтобы не оказаться в плотном «котле», но все бесполезно. Наша реактивная артиллерия обеспечивает им настоящий огненный ад.

Сейчас ВС РФ значительно продвинулись на юго-западном участке. Боевики отброшены еще ближе к границе, но продолжают огрызаться, пытаясь вернуть утраченные позиции.

«С утра кидали резервы, мы отрабатывали. Сейчас на всякий случай стоим на прикрытии. Так придется стоять сутки или двое», — говорит российский военный с позывным «Первый».

«После штурмов ребята собирают такие „штучки“. Это — АТ4 шведская», — рассказывает штурмовик.

Наши штурмовики показывают натовские трофеи, оставленные боевиками ВСУ. Воспользоваться оружием они просто не успели. Наши бойцы разом зачистили сразу три вражеских опорника.

«Заходили в лесополку, посредине лесополки был их опорник. Парни забрали, одного противника уничтожили. Второй сдался в плен. Пошли дальше продвигаться, зачищать», — говорит военный с позывным «Сладкий».

Каждые сутки в Курской области ВСУ теряют около 200 боевиков. Людей в прямом смысле гонят на убой.

«Здесь воюет батальон „Кракен“*, которые, как сказали военнопленные, их не выпускают. То есть как заградотряд они идут», — рассказал российский военный с позывным «Странник».

«Курская авантюра» постепенно идет к завершению. Граница все ближе, боевиков все меньше. Киевское командование еще пытается удержаться за Суджу, но бои приближаются уже к окрестностям города.

* — признана в РФ террористической организацией.