Российские войска бьют по ВСУ в Курской области из «Градов»

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

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ВС РФ продолжают выдавливать противника с территории региона.

В Курской области по скоплению живой силы и техники боевиков ВСУ бьют «Грады». Во взаимодействии с передовыми разведгруппами реактивные установки днем и ночью наносят точные удары по опорным пунктам и наблюдательным постам.

Из-за своей высокой эффективности и огневой мощи «Грады» постоянно находятся под угрозой атаки вражеских дронов. Поэтому расчеты не задерживаются на одном месте и маскируют свои машины так, чтобы их не было видно с воздуха.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа 2024 года. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России. Неонацисты нанесли массированный удар по мирным районам региона, в результате чего погибли и пострадали десятки человек. На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба. Проводится контртеррористическая операция (КТО).

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как экипаж вертолета Ми-28НМ нанес удар по опорному пункту ВСУ в Курской области. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели.