В ДНР обнаружили мины производства стран НАТО

Фото, видео: 5-tv.ru

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Взрывчатка может сдетонировать, в том числе при приближении миноискателя.

Российские саперы разминируют территорию ДНР. Боеприпасы киевские формирования заложили перед отступлением, чтобы затруднить продвижение российских войск. Работать военным инженерам приходится очень аккуратно. Среди тысяч опасных находок — множество магнитных мин производства стран НАТО. Взрывчатка может сдетонировать, в том числе при приближении миноискателя.

«Это шведская противотанковая мина. У нее есть взрыватель. Вставляется наконечник, закручивается, сверху колпак. Соответственно, когда техника наезжает на этот колпак, она вкапывается, и остается только сам колпак. То есть мину не видно. На него наезжаешь, она детонирует, взрывается и пробивает днище техники», — заявил сапер с позывным «Клевер».

От взрывоопасных предметов освобождают целые города. Много задач сейчас в Селидово. Саперы обезвреживают снаряды во дворах многоэтажек и частном секторе. Противник продолжает дистанционно минировать дороги и подъездные пути, а также сбрасывает противотанковые и противопехотные мины с промышленных беспилотников на территорию города.