Любовь к власти? Жену Байдена заподозрили во флирте с Трампом

Фото: www.globallookpress.com/Alexis Sciard

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Был ли он на самом деле?

Супруга Джо Байдена, Джилл Байден, флиртовала с избранным президентом США Дональдом Трампом во время беседы в Париже. Об этом в эфире телканала Fox News заявил журналист Ларри Кудлоу, который брал интервью у политика. Кудлоу отметил, что леди Байден была с республиканцем чересчур тактильной.

«Это было почти что изнуряющее поглаживание», — сказал журналист.

Он списал это на любовь леди Байден к власти. Также Кудлоу предположил, что пока еще действующий президент с супругой могли тайно проголосовать за Дональда Трампа.

На открытии Собора Парижской Богоматери в Париже избранный президент США называл Джилл Байден «очень милой» женщиной и положительно оценил беседу с ней.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Трамп допустил сокращение Штатами военной помощи Украине. Помимо прочего, Трамп заявил о намерении помиловать людей, осужденных за захват Капитолия в январе 2021 года, так как считает, что многие из них подверглись слишком суровому обращению в тюрьме.