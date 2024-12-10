Не нужен титул: Маск не захотел становиться «Человеком года» по версии журнала Timе

Фото: Sean Simmers/ТАСС

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Американский предприниматель уже получал это звание три года назад.

Американский предприниматель Илон Маск не захотел становиться «Человеком года» по версии журнала Time. Так он прокомментировал публикацию одного из пользователей в социальной сети, который поинтересовался, заслуживает ли миллиардер этого титула.

«Я очень не хочу этого», — кратко ответил Маск.

О причинах столь категоричного желания он не сообщил. Однако в 2021 году он уже становился «Человеком года» по версии журнала. Тогда он установил свой предыдущий рекорд по богатству. Оно составило 340 миллиардов долларов. В этом же году Маск активно помогал избранному президенту США Дональду Трампу и продолжает это делать. Известно, что он пожертвовал 274 миллиона долларов на избирательную кампанию республиканца.

Time с 1927 года ежегодно выбирает «Человека года». Номинантами становятся выдающиеся личности, группа людей или влиятельное явление. По словам организаторов, обладатель «почетного звания» может и не быть положительным героем.

В этом году в списке потенциальных претендентов на звание «Человек года» — избранный президент США Дональд Трамп, американский медиамагнат Марк Цукерберг, вице-президент США Камала Харрис, Кейт Миддлтон, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл. Также за звание будут бороться американский комик Джо Роган и президент Мексики Клаудия Шейнбаум.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какое будущее США предрек миллиардер Илон Маск.