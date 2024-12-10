Квартиры для женщин, авто для мужчин: на что откладывают деньги россияне

Платформа JetLend: женщины в России чаще копят на недвижимость, а мужчины — на автомобиль

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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89% населения предпочитают ставить финансовые цели.

Женщины в России чаще копят на недвижимость и путешествия, а мужчины — на здоровье и новые автомобиль, свидетельствует анализ инвестиционной платформы JetLend. Также стало известно, что 89% населения страны имеют определенные финансовые цели. Из них — 87% девушек и 90% мужчин. С исследованием ознакомилась Газета.ру.

«Жилищный вопрос особенно актуален для российских женщин. Среди причин — высокая статистика разводов и возрастающий интерес к инвестициям в недвижимость, который усиливается в условиях нестабильности», — заявил Роман Хорошев, СЕО краудлендинговой платформы JetLend.

Стало известно, как оба пола ведут себя на инвестиционном рынке. Мужчина чаще всего вкладывают деньги в акции (50%), облигации (29%), банковские вклады (23%). Девушки — в акции (44%), банковские вклады (35%), облигации (22%).

Выяснилось, что мужчины зарабатывают меньше представительниц прекрасного пола. За прошедший год женщины на 3% опередили общую долю тех, кто заработал более 40%. Доходность от нуля до 20% также выше на 8%.

В потере средств признались 15% девушек и 11% мужчин. Хорошев отметил, что нестабильные времена подталкивают людей к поиску новых способов приумножения и заработка денег.

В среднем от 5% до 10% откладывают на инвестиции девушки и от десяти до 20% мужчины.

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