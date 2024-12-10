«Спасибо, пап»: дочь Охлобыстина после сорванной свадьбы стали атаковать мужчины

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

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Наследница актера не стала делать трагедию из произошедшего.

Дочка актера Ивана Охлобыстина Варвара пожаловалась на навязчивых мужчин, которые стали ее буквально атаковать предложениями познакомиться после новостей о сорванной свадьбе. В этом девушка «обвинила» своего звездного папу. Именно он и раскрыл детали ее личной жизни, желая хоть как-то помочь дочке.

«Мне уже третий день активно пишут мужчины во „ВКонтакте“. Я задаю им только один вопрос: ты рокер или байкер? Спасибо, пап», — с сарказмом заявила Варвара в социальной сети.

К слову, отношения Варвары с парикмахером Максимом Захаровым складывались идеально. Они открыли общее дело и неплохо в него вложились, в том числе материально. Влюбленные мечтали о сети мужских салонов, занимались закупкой мебели, ремонтом и демонстрировали абсолютную радость на пути к семейной жизни.

Будущий тесть называл Захарова «одним из лучших барберов в мире», а после того, как он бросил дочь за неделю до свадьбы, очень обозлился. Сама же Варвара достаточно спокойно отнеслась к случившемуся. Она отметила, что с женихом рассталась мирно. Держит ли обиду, утаила.

«Мы с Максимом нормально расстались! Расставания случаются, и это точно дело только семейное, как и вопрос вложений! Светлана, моя прекрасная несостоявшаяся свекровь, я вас обнимаю и надеюсь, что вас не задел этот бред», — призналась Варвара.

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