Где сесть, чтобы не рухнул самолет: психолог дал советы по борьбе с аэрофобией

Фото: www.globallookpress.com/Martin Moxter

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Покупка алкоголя встанет в копеечку, а вот кислород на борту бесплатный, поэтому обратите внимание на дыхательные практики.

Страх перед полетами, называемый аэрофобией, представляет собой довольно распространенное явление, которое мешает множеству людей отправляться в путешествия и встречаться с близкими. В интервью для Газета.ру психолог-регрессолог Татьяна Гусева рассказала, как с ним справиться.

Одна из проблем заключается в нехватке информации о полетах и их организации. Полезно заранее ознакомиться с функционированием самолетов и назначением приборов в салоне. Углубив свои знания, вы сможете отслеживать ход полета и тем самым успокоить себя.

Вторая распространенная ошибка — отсутствие стратегии для управления стрессом. Существует множество дыхательных техник, которые помогают снизить уровень тревожности. Одной из таких является «Дыхание по квадрату 4×4».

«Суть заключается в том, чтобы делать глубокие вдохи и выдохи, чередуя их с короткой задержкой дыхания. Время для каждого этапа должно быть одинаковым. Например, вдох через нос — считая до четырех. Затем задержка на четыре счета, выдох ртом также на четыре, и снова задержка. Повторите это 5–10 раз, сосредотачиваясь исключительно на дыхании и отстраняясь от посторонних мыслей. Очень эффективно также применять медитации, слушать любимую музыку или делать позитивные визуализации», — добавила она.

Третья ошибка — негативное мышление. Тревожные люди часто фиксируются на трагических событиях, например, авиакатастрофах, поглощая негативные статьи и передачи. Вместо этого стоит сосредоточиться на предстоящем отпуске или мечтать о местах, которые хотите посетить. Создание мысленного плана путешествия подарит вашему мозгу необходимый уровень дофамина, который помогает «подавить» стресс.

Четвертая ошибка — игнорирование физического состояния во время полета. Позаботьтесь о своем комфорте заранее: выбирайте удобную одежду и не забывайте о необходимых медикаментах, если вы их принимаете. Маска для глаз, беруши или наушники помогут добиться уединения и спокойствия. Также стоит помнить, что употребление алкоголя, вопреки распространенному мнению, может лишь усугубить тревожность.

Последняя и одна из наиболее распространенных ошибок — неверный выбор места в самолете. Существуют места, которые могут усилить ощущение беспокойства, поэтому лучше сесть ближе к выходу или у иллюминатора.

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