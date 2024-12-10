Предновогодняя суета: звезды на красной дорожке «Наш новый год»
Изюминкой этого концерта стали артисты, которые пели в дуэте друг с другом.
Пора праздников наступила, а значит — наступило время новогодних концертов. Звезды российской эстрады собрались на одной сцене Государственного Кремлевского Дворца, чтобы рассказать нам о последних событиях в мире шоу-бизнеса.
Почему Пелагея с Зарой пришли в свадебных платьях, чем больше всего гордится Валерия, как на Славе сказался год кармы, кого Михаил Шуфутинской назвал своей внучкой — подробнее в фоторепортаже 5-tv.ru.
Михаил Шуфутинский со своей новой внучкой Мией Бойкой. Артист признался, что самым главной и недосягаемой вершиной этого года он считает именно исполнительницу хита «Пикачу». Правда, потом добавил, что их связывают теплые рабочие отношения, назвав её своей «внучкой».
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Дмитрий Колдун наколдовал себе в новом году новый альбом. Кажется, пришло время ставить таймер и ждать новых хитов?
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Стильный и, как всегда, тактичный с дамами Стас Михайлов рассказал, что женщины всегда его вдохновляли по-особенному. Люся Чеботина, кажется, была абсолютно рада, что именно с исполнителем хита «Все для тебя» ей посчастливилось спеть в дуэте.
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Слава и Денис Клявер точно были самой яркой парой этого вечера. Артистка рассказала, что этот год стал для её карьеры подъемным.
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Вечно молодой Хабибка поделился с журналистами своими планами на следующий год. Спойлер: нас ждёт много хитов!
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А вот у Валерии все стабильно: концерты и туры по расписанию. Артистка призналась, что очень гордится своим недавним трибьютом, который грандиозно прогремел в самом центре Москвы.
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Мот и Ани Лорак тоже почтили вниманием своих поклонников. Правда, с журналистами отказались говорить.
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А вот в личной жизни Пелагеи, видимо, произошли изменения, подумали мы. Но оказалось, что образ артистки был связан с выступлением.
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Эстафету Пелагеи поддержала Зара. Платья невест на певицах выглядят по-особенному интересно. Возможно, нас и правда ждут новости в личной жизни исполнительниц?
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