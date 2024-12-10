Предновогодняя суета: звезды на красной дорожке «Наш новый год»

Изюминкой этого концерта стали артисты, которые пели в дуэте друг с другом.

Пора праздников наступила, а значит — наступило время новогодних концертов. Звезды российской эстрады собрались на одной сцене Государственного Кремлевского Дворца, чтобы рассказать нам о последних событиях в мире шоу-бизнеса.

Почему Пелагея с Зарой пришли в свадебных платьях, чем больше всего гордится Валерия, как на Славе сказался год кармы, кого Михаил Шуфутинской назвал своей внучкой — подробнее в фоторепортаже 5-tv.ru.