Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Огонь велся с закрытой огневой позиции на дальности более десяти километров.

Артиллерийский расчет САУ «Мста-С» группировки войск «Центр» уничтожил склад с боеприпасами и скопление живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Красноармейском направлении СВО.

Огонь велся с закрытой огневой позиции на дальности более десяти километров. Корректировку огня и контроль поражения выявленных целей выполняли расчеты беспилотных летательных аппаратов «Орлан-30». Данные, поступившие с беспилотника, подтвердили уничтожение украинских боевиков.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.