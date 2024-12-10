Неопытный водитель погиб в результате жуткого ДТП в Ставропольском крае
Фото: Telegram/Официальный аккаунт Госавтоинспекции Ставропольского края/gibdd26
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Он получил права всего два месяца назад.
Один человек погиб в результате жуткого ДТП в Шпаковском районе Ставропольского края. Им оказался 18-летний водитель, который не справился с управлением и на встречной полосе столкнулся с другой машиной. О трагедии сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Ставрополья.
Авария произошла накануне вечером на 29-м километре федеральной трассы «Кавказ». Выехавший на встречную полосу водитель скончался в больнице. 19-летний пассажир, ехавший с ним, выжил, но получил серьезные травмы и был госпитализирован. Водитель, в чью машину въехал погибший, не пострадал.
Правоохранители выяснили, что погибший водитель имел маленький срок вождения. Права он получил лишь два месяца назад и за это время ни разу не нарушил правила дорожного движения.
На месте происшествия продолжают работать следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции.
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