США ввели визовые ограничения против 17 чиновников из РФ

Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

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Имена этих россиян не раскрыты.

США ввели визовые ограничения против 17 россиян, а именно чиновников в связи с украинским конфликтом. За океаном их обвинили в «подрыве суверенитета, территориальной целостности и политической независимости Незалежной». Соответствующе заявление опубликовали на сайте Госдепартамента США.

Санкции ввели в рамках раздела 212 закона об иммиграции и гражданства США. При этом, кто именно оказался в этом списке, разглашать не стали. А также отметили — США и дальше будут поддерживать киевский режим и предпринимать меры для всех, кто якобы причастен к действиям, направленным на подрыв независимости страны.

Недружественные страны усилили санкционное давление на Россию в 2022 году, после начала спецоперации на Украине. Москва неоднократно отмечала, что стране удается сохранять высокие экономические показатели. Так, валовой внутренний продукт (ВВП) России за период с января по август 2024 года прибавил 4,2%, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

Кроме того, индустриальный рост в России составил 4,5% за восемь месяцев. За тот же период обрабатывающий сектор прибавил 8,1%, а машиностроение — около 20%. По словам Путина, это говорит о том, что предприятия загружены заказами, а рабочие трудятся уверенно, стабильно. А вот Запад, хоть и пытался повлиять многочисленными санкциями на российскую экономику, получил лишь обратный эффект.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на какую сумму США готовят новый пакет помощи Украине.