«Мощный, трансформационный год»: певица Нюша не пожалела о пережитом разводе

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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Артистка тяжело переживала расставание с мужем и отцом своих детей. Но чуть позже поняла — все это было не просто так.

Певица Нюша в преддверии Нового года решила подвести итоги. В эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru она заявила, что ни капельки не пожалела о разводе с бизнесменом Игорем Сивовым и других неприятностях, которые произошли в ее жизни в 2024 году.

«Мне кажется, этот год лично для меня оказался очень мощным, трансформационным. У меня было много внутренних процессов, я много всего пережила, я очень поменялась. Я думаю, это такая новая почва для будущих прекрасных цветочков», — сказала знаменитость на «Новой песне года».

Кроме того, певица отметила — все, что с ней случилось в этом кармическом году — это следствие ее действий, а именно души, которая сотворила немало плохого.

«Карма обозначает причинно-следственную связь. Думаю, мы живем в мире, где она существуют. Она была когда-то, она будет дальше. Наверное, это был какой-то итог времени. Потому что я верю в то, что души перерождаются, и мы карму свою накапливаем», — добавила Нюша.

Действительно, 2024 год для Нюши оказался тяжелейшим. Спустя семь лет брака в день рождения певицы ее развели с Сивовым. Они воспитывали двух детей. Артистка тяжело переживала этот период. О своей боли она рассказала в новой песне «Сильные девочки». Композицией она пыталась поддержать каждую женщину, которая столкнулась с тем же.

О причинах развода артистка тогда не рассказала. Однако за год до развода она призналась — ее семья столкнулась с изменой. Это был тоже тяжелейший период, но пара смогла тогда сохранить отношения. Поклонники решили, что именно Сивов предал Нюшу.

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