Абхазия обратилась к РФ с просьбой вернуть социальные выплаты в республике

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

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Россия их приостановила в сентябре.

Исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой вернуть социальные выплаты в республике. Об этом политик рассказал агентству ТАСС.

«Я обратился с письмом к Мишустину, чтобы разморозили софинансирование заработных плат, в целом социальные выплаты», — заявил он.

К слову, Россия с сентября приостановила социальные выплаты в Абхазии, которые получали учителя, врачи и силовики, а также решила осенью и предстоящей зимой поставлять электроэнергию в республику по коммерческой цене. С ноября же, за исключением пенсий, РФ и вовсе прекратила все социальные выплаты.

При этом с ноября Абхазия стала закупать электроэнергию в России для того, чтобы частично покрыть энергодефицит. С 9 декабря в республике электричество будут подавать дважды в день по два часа 20 минут. В ночное время с 21:00 до 07:00 электричество будет без ограничений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что депутаты абхазского парламента проголосовали против ратификации инвестиционного соглашения с российскими юридическими лицами в республике.