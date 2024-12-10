Жительнице Ингушетии дали три года тюрьмы за продажу дочери

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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За ребенка ей предлагали 100 тысяч рублей, но она обратилась туда, где ее купят дороже.

Суд в Ингушетии вынес приговор 23-летней жительнице Республики Северная Осетия — Алания, назначив ей три года лишения свободы за продажу своей новорожденной дочери. Данная информация была обнародована региональным управлением прокуратуры. Также были предъявлены обвинения женщине, купившей ребенка.

«Установлено, что виновная скрывала свою нежелательную беременность от родных и знакомых. В августе 2022 года, родив девочку в медицинском учреждении города Владикавказа, она оставила дочь на попечение органов опеки и попечительства», — пишет ведомство.

Она была признана виновной по статье 127.1, которая касается торговли людьми, в частности несовершеннолетними, находящимися в уязвимом положении. Как сообщает прокуратура, в октябре этого года ей уже было предложено продать младенца за сумму в 100 тысяч рублей. Вслед за этим женщина восстановила свои родительские права, забрала ребенка из родильного дома и передала его новому владельцу в Назрани.

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