«Не повод для уныния, а сигнал»: как справиться с предновогодним стрессом

Фото: www.globallookpress.com/kati

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По словам психолога, декабрь работает как прожектор, высвечивая скрытые разочарования.

Декабрь можно по праву назвать точкой обновления. Люди пытаются за месяц успеть сделать то, до чего у них не доходили руки весь год. Однако огромное количество дел, дедлайны и предновогодняя суета вокруг провоцируют стресс и выгорание. О том, как справиться с хаосом перед Новым годом, Газете.Ру рассказал кандидат социологических наук, психолог Максим Страхов.

По его словам, в момент подведения итогов важно не унывать, а остановиться и передохнуть. Необходимо высветить для себя основное, на чем следует сконцентрироваться, и отбросить все ненужное, что забирает нашу энергию и не несет в себе никакой пользы.

Страхов предлагает начать с простого — выписать на листе бумаги все то, что вызывает напряжение.

«Это могут быть работа, подарки, неудобная одежда — что угодно. Посмотрите, что из этого можно убрать, делегировать или хотя бы минимизировать», — заявил психолог.

Он уверен, что человек часто терпит из-за чувства гиперответственности, чтобы оправдать ожидания окружающих.

«Декабрь усиливает это давление, и мы загоняем себя в ловушку. Но стоит спросить: „Зачем мне это?“ — и вы увидите, как меняется взгляд на вещи», — посоветовал психолог.

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