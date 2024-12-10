«Знают цену деньгам»: Киркоров заставил детей работать

Фото: © РИА Новости/Мария Девахина

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Артист отметил — приобщать к труду необходимо с детства.

Поп-король Филипп Киркоров заставил работать своих детей — 13-летнюю дочку Аллу-Викторию и 12-летнего сына Мартина. Наследникам он предложил убираться на собственном участке. Так они могут заработать деньги и купить то, что сами хотят.

«Они убирают наш участок. Сделают работу и за это получают определенные деньги. Конечно, у нас есть люди, которые отвечают за порядок во дворе, но дети им помогают. И сами зарабатывают копеечку. Алла-Виктория и Мартин знают цену деньгам», — признался знаменитость в беседе с изданием «МК».

К такому решению Киркорова подтолкнул собственный опыт. Работать он начал еще в юности, начинал с почтальона. Получал неплохие по советским временам деньги — 50 рублей в месяц. А также у Киркорова была стипендия в 33 рубля, которой он расплачивался в такси, так как терпеть не мог ездить на троллейбусе.

«Так что вся моя стипендия уходила на такси. А уже зарплату почтальона я тратил на то, что мне было нужно», — вспомнил он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, за что дочь певца Филиппа Киркорова травят в сети.