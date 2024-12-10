Путин встретился с руководителями парламентов стран ОДКБ

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Карпухин; 5-tv.ru

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Обсуждалось технологическое лидерство государств организации в оборонной сфере.

Бороться с идеологическими установками и укрепить безопасность на всем евразийском пространстве призвал сегодня Владимир Путин. На встрече с руководителями парламентов стран ОДКБ он заявил о необходимости обеспечить лидерство в оборонной сфере. В частности, речь зашла о западных биолабораториях.

«Нам с вами хорошо известно, что некоторые страны развивают эту деятельность на территориях иностранных государств, в том числе наших государств, и мы, без всякого сомнения, должны понимать, что происходит в этих лабораториях: есть ли там угрозы, если есть, то какие они и как противодействовать этим угрозам. Столь же предметно Парламентская ассамблея занимается тематикой информационной безопасности. Мы прекрасно отдаем себе отчет в том, в каком мире мы живем, насколько это важно, и мы должны выстраивать работу таким образом, чтобы обеспечивать безопасность. А с другой стороны, не стоять, что называется, на пути прогресса и своими действиями не мешать развивать те сферы деятельности, которые, безусловно, способствовали бы и нашему собственному развитию», — отметил президент России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мероприятия к 80-летию Победы пройдут во всех странах ОДКБ.