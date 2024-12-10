Плюет на мнение ООН: Израиль оккупировал Голанские высоты

Фото, видео: Reuters/MAHMOUD HASANO

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Вооруженные сирийские группировки конфликтуют друг с другом.

В Сирии ситуация осложняется с каждым часом. Внутри страны нарастает соперничество вооруженных группировок, которые раньше боролись с президентом Асадом. Границу перешли израильские войска. Теперь они заявляют, что обратно возвращаться не собираются. А уже вечером появились кадры с новыми обстрелами городов. Разбирался корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

Небо над Латакией озаряют вспышки от взрывов. Следом — сильный пожар. Официально пока никто ответственности не взял, но СМИ пишут, что это Израиль. Премьер Нетаньяху уже прямо заявил — он здесь самый решительный игрок. И Голанские высоты теперь окончательно израильские.

«Мы контролируем эти территории и обеспечиваем свою безопасность, что, в свою очередь, гарантирует наш суверенитет. Голанские высоты навсегда останутся неотъемлемой частью государства Израиль», — заявил премьер-министр Израила Бенямин Нетаньяху.

Это заявление сделано вопреки всем международным договоренностям, ведь статус Голанских высот определен Организацией Объединенных Наций. И сейчас Тель-Авив вновь показывает свое отношение к ООН, фактически плюет на ее мнение. И это уже второй серьезный удар по репутации, после того как Тель-Авив объявил секретаря ООН Гутериша персоной нон-грата.

При этом днем ЦАХАЛ нанес несколько ударов и по пригороду Дамаска. Американцы тоже выполняют свои военные задачи. Пентагон нанес 75 авиаударов по территории Сирии, заявляя, что это на благо мировой безопасности.

«Сейчас мы активно работаем над укреплением и расширением наших возможностей в пустыне Бадия. Скоро сможем подтвердить, что достигли значительного прогресса», — заявил министр обороны США Ллойд Остин.

Аэропорт Дамаска закрыт. Внутри вооруженные мужчины глумятся над портретами Башара Асада и его отца. Сносят памятники, ведут себя как варвары-завоеватели.

В Дамаске новая власть. Правда, не совсем понятно, какая и кто главный. Группировка «Хайят Тахрир аш-Шам»*, которая во многих странах мира признана террористической, теперь, похоже, основная сила. В Европе это устраивает далеко не всех.

«ЕС в настоящее время не поддерживает связь с „Хайят Тахрир аш-Шам“* и ее лидерами. Точка», — заявил представитель Еврокомиссии Нуар Эль-Ануни.

Впрочем, США, а с их подачи и Великобритания, допускают возможность исключения из списка террористов этой исламской группировки, если конечно она будет играть по их правилам.

Мы знаем, что группировка «Хайят Тахрир аш-Шам»*, известная теперь как «ХТШ»*, является террористической организацией. Это должно вызывать у нас обоснованную настороженность. Однако на данный момент «ХТШ»* предоставила заверения в защите меньшинств в Алеппо, Хаме и Дамаске», — заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми.

Сирийские военные явно не ожидали столь быстрого продвижения оппозиции. За десять дней им практически без боя удалось взять крупнейшие города страны: Идлиб, Алеппо, Хаму, древнюю Пальмиру, Хомс и Дамаск, захватить Латакию и Тартус, где расположены российские военные базы, а на востоке страны так называемые «Силы демократической Сирии», поддерживаемые США курды сейчас почти полностью контролируют провинции Ракка, Хассеке и Дейр-эз-Зор.

В окрестностях находятся крупнейшие нефтяные месторождения. Ради сохранения контроля над ними США даже готовы поссорится со своими союзниками по НАТО: сенатор–республиканец Линдси Грэм уже грозит Турции санкциями, если она развяжет войну с курдами.

Нефть и газ — это то, ради чего США десятилетиями терроризируют Ближний Восток. Отсутствие сильной законной власти и война всех против всех американскому бизнесу не помеха. Так было в Ливии, теперь зачатки этого в Сирии. Но со своей стороны давит и Турция.

«Наша единственная цель в трансграничных операциях — защита родины и наших граждан от террористических атак. Ни Рабочая партия Курдистана, ни ее филиалы в Сирии, ни ИГ* не являются партнерами нашей страны», — заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Раздираемая внутренними политическими противоречиями Сирия сама стала яблоком раздора между самыми разными политическими силами, и каждый хочет отхватить свой кусок.

* — организация, признанная террористической и запрещенная на территории РФ