Красные звезды вместо зеленых: посольство Сирии в Москве сменило флаг

Фото, видео: 5-tv.ru

Над зданием дипмиссии вывесили полотно сирийской оппозиции.

Посольства Сирии по всему миру сегодня вывешивают новые флаги. Смена власти в арабской республике заметна и у нас. В Москве также сменили стяг, он отличается от предыдущего. На новом вместо двух зеленых — три красные звезды, которые обозначают главные провинции страны.

Кроме того, верхняя полоса флага стала зеленой. Это не новая расцветка. Именно таким у Сирии был флаг 90 лет назад, до государственного союза с Египтом.

В Петербурге Сотрудники сирийского консульства не смогли найти флаг нового формата, поэтому пришлось вывесить временный. Его изготовили самостоятельно из двух больших кусков ватмана.

Ранее 5-tv.ru сообщало, что подчинявшееся Башару Асаду правительство Сирии готово сложить полномочия. Об этом заявил премьер-министр страны Мухаммед Гази Аль-Джаляли.

По его словам, члены кабмина готовы «протянуть руку» оппозиции и передать свои полномочия переходному правительству, «как только их об этом попросят». Премьер добавил, что правительство продолжает вести диалог с представителями оппозиции.