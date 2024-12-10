Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Пивоваров; 5-tv.ru

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Группировка войск «Север» уничтожила замаскированную позицию расчета ВСУ.

В Харьковской области группировка войск «Север» уничтожила замаскированную позицию минометного расчета украинских боевиков. Цель обнаружили с помощью разведывательного дрона, после чего нанесли точный удар — прямым попаданием опорник был уничтожен.

Что касается работы группировки «Запад», оператор беспилотника заметил замаскированный блиндаж. В результате успешного марш-броска один из штурмовиков подобрался к противнику, заминировал опорник. После подрыва двое боевиков сдались в плен.

На эксклюзивной записи из Белгородской области российские военные сорвали попытку боевиков перейти границу. Колонну неонацистов также отследили российские операторы дронов, затем БТР накрыла артиллерия. С потерями ВСУ отступили.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ уничтожили командный пункт и сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области.