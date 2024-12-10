Зарабатывали миллионы долларов: ФСБ пресекла деятельность мошеннических колл-центров

Фото, видео: © РИА Новости/ФСБ РФ; 5-tv.ru

Сеть работала в интересах экс-министра обороны Грузии и СБУ.

Сразу в нескольких странах, в том числе и в России, ликвидирована крупнейшая международная сеть колл-центров, которые за сутки зарабатывали миллион долларов, а списке их жертв больше 100 тысяч человек. Мошенники обманывали людей по всему миру, но головной офис находился именно в Москве. И это странно, ведь как удалось выяснить корреспонденту «Известий» Артуру Ишпулатову, аферисты очень часто выполняли заказы Службы безопасности Украины.

Над рабочими местами — флаги стран, куда мошенники звонили и «разводили» людей на деньги. За три минуты разговора им нужно собрать хотя бы минимальные данные о жертве, в лучшем случае — уговорить вложиться в криптовалюту или открыть брокерский счет для инвестиций.

В один из шести российских офисов, в который нагрянула Федеральная служба безопасности. Принадлежат они компании Milton Group. Деньги здесь очень любили. На стенах — картины с «миллиардером» Скруджем Макдаком и надписи «Время — деньги» на английском.

По всему миру от рук этих мошенников пострадали как минимум 100 тысяч человек.

«Вход туда был возможен при определенной сумме, в моем случае это были первые 30 000 песо. Эти деньги давали определенную прибыль. Очевидно, что по мере вложения большего количества денег, прибыль увеличивалась. Но также в этой системе пирамид каждый раз, когда вы приглашали кого-то, в зависимости от того, сколько вложил этот человек, вы также получали деньги от его вложений», — заявила жертва мошенников из Мексики Андреа

Настоящие деньги со счетов, конечно же, исчезали. Но клиенты об этом долгое время не подозревали — аферисты просто «рисовали» лишние нули в отчетах.

«Фактически он видит только пиксели. Те деньги, которые он ввел, их на счету нету. Уже давно. То есть их и не было. То есть там рисуется, образно говоря», — отметил руководитель кол-центров Milton Group Даниил Зайченко.

Все началось с колл-центра в Албании в 2017 году. Потом сеть разрослась до 20 стран.

В России было двое управляющих. Гражданин Израиля и Украины — Яков Кесельман, он задержан. Второй — Давид Тодва, имеющий гражданство Израиля и Грузии, он в розыске, скрывается в Дубае. По заказу украинских спецслужб эти кол-центры распространяли ложные сообщения о подготовке терактов в Москве, Курске, Брянске и Белгороде.

— Здравствуйте! Дежурный по вокзалу.

— Алло, это ж/д вокзал Оскол?

— Ну, Оскол. Старый Оскол.

— Вы сейчас работаете?

— Мы работаем круглосуточно.

— Мужчина, а я уже не работаю. Я потерял все, ради чего жил. Сына призывника, работу. Я решил уберечь вас и других людей от этой боли, которую испытал. Вокзал заминирован. Людей уже не спасти.

«Все кол-центры на Украине, они имеют защиту правоохранительных органов. Конкретно — СБУ. Также сотрудники СБУ передавали Давиду Тодве списки транспортной инфраструктуры Российской Федерации, списки железнодорожных вокзалов, списки аэропортов для того, чтобы сотрудники кол-центров Тодвы обзвонили», — заявил исполнительный директор Milton Group Яков Кесельман.

По данным ФСБ, куратор этого преступного бизнеса — Давид Кезерашвили, бывший министр обороны Грузии, который сейчас прячется в Лондоне. У него очень тесные связи с киевскими властями. Отследить мошенников было непросто, поскольку они никогда не звонили жителям тех стран, в которых сами находились.

«Сидят в России и отсюда атакуют зарубежные страны. Расчет на то, что пострадавшие не будут обращаться в текущей геополитической ситуации в российские правоохранительные органы», — указал консультант по информационной безопасности Алексей Лукацкий.

ФСБ задержала 11 сотрудников фабрики обмана. Они проходят по статьям о мошенничестве и организации преступного сообщества.