Я тебя люблю, но: Бородина решила предостеречь нового избранника

Ксения Бородина рассказала, почему отношения с ней могут быть сложными

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Звезда объяснила, почему жизнь с ней сложно назвать простой.

Телеведущая Ксения Бородина без колебаний согласилась стать невестой блогера Николая Сердюкова. Свадьба намечена на середину следующего года, однако звезда «Дома-2» заранее предостерегает, что семейная жизнь с ней может оказаться сложной из-за ее известности.

«Я тебя очень люблю. Спасибо, что ты такой сильный и умный. <…> Тебе досталась публичная девушка, с которой будет нелегко, потому что люди привыкли ее обесценивать, но ты моя опора и моя душа», — говорит она.

Сердюков действительно не обращает внимания на критику, а если и отвечает на злые комментарии, то с юмором. Например, он недавно прокомментировал слухи о том, что его отношения с Ксенией обусловлены деньгами.

«Для тех, кто переживает за Ксению и ее имущество: пока на меня ничего не оформляли, я буду держать вас в курсе, если вдруг повезет», — шутливо отметил блогер.

Дочери Бородиной, Маруся и Теона, одобрили выбор мамы. Девочки относятся позитивно к тому, что она снова собирается выйти замуж. У Сердюкова также есть дочь Николь, но ей пока не сообщили о предстоящем событии.

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