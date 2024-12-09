«Эмоции на уровне другого космоса»: Волочкова нашла «единственного»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Любвеобильная знаменитость, известная бесконечными романами, утверждает, что «остановилась в своем поиске».

Эпатажная танцовщица Анастасия Волочкова нашла наконец того самого — единственного и настоящего мужчину, с которым чувствует себя как за каменной стеной. Об этом она рассказала в беседе с продюсером Георгием Иващенко.

«Многое изменилось в моей жизни, изменились мои чувства, мои мысли. Да, у меня взаимная любовь. Это высшее по масштабу чувство!» — поделилась 48-летняя знаменитость.

При этом Волочкова призналась, что любовь всей ее жизни — бизнесмен Сулейман Керимов остается в ее сердце, хотя их роман произошел много лет назад.

«Отношения с ним были для меня эталоном. Но он — прошлое, мы были с ним вместе 20 лет назад. А сейчас настал новый этап. Мои эмоции на уровне другого космоса. Я остановилась в своем поиске. Для меня это показатель того, что все идет правильно и по-настоящему», — заявила Волочкова.

На одном из светских мероприятий в ноябре бывшая прима Большого театра хвасталась, что ее новый возлюбленный — молодой и сексуальный, и она с ним чувствует себя по-настоящему счастливой.

«Сейчас это на уровне соединения двух душ и сердец. У меня в душе поменялось. Любовь теперь живет в моей жизни. Я счастливый человек», — откровенничала звезда.

Личность очередного любовника Волочкова не раскрыла, но сказала, что он из медийной сферы, высок, красив, молод и интересен.

До этого балерина признавалась, что у нее появился избранник, но выходить замуж за него она пока не собирается, так как это «мужчина для плотских утех».

Ранее 5-tv.ru рассказал, что на самом деле связывает Волочкову и певца Прохора Шаляпина.