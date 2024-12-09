Путин распространил выплаты получившим инвалидность в зоне СВО на волонтеров
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Указ коснется также сотрудников ФСБ, МЧС, Росгвардии и других ведомств.
Единовременную выплату в размере четырех миллионов рублей за инвалидность, полученную в результате ранения в зоне СВО, распространили на волонтеров, а также на сотрудников ФСБ, МЧС, Росгвардии и других ведомств. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов и вступил в силу.
В ноябре Путин подписал закон, который поможет участникам СВО и их супругам списать просроченные кредиты на сумму до десяти миллионов рублей.
Действие закона распространяется на мобилизованных бойцов, призывников (кроме курсантов военных училищ и вузов) и других граждан, заключивших контракт о службе в Вооруженных силах России до 1 декабря 2024 года на год и более. Также нововведение будет распространяться на их супругов. При этом сумма кредитов не должна превышать десяти миллионов рублей.
Кредитные обязательства прекратятся также в случае, если должник погиб, суд признал его погибшим или же он является инвалидом первой группы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что участникам СВО увеличили выплаты за тяжелые ранения.