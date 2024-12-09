Тело второго погибшего достали из-под завалов после взрыва на складе в Пушкине

Фото: 5-tv.ru

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Со слов очевидцев ЧП, на момент обрушения в здании могли находиться три человека. Спасатели продолжают поиски.

Тело второго погибшего достали из-под завалов после взрыва на складе в поселке Лесном в Пушкинском районе Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

«В Подмосковье сотрудники МЧС России извлекли из-под завалов погибшего мужчину», — говорится в сообщении.

Уточняется, что под завалами нашли тела мужчины и женщины.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Пушкине после пожара в производственно-складском помещении частично обрушились стена и перекрытие. ЧП произошло около 13 часов в здании на улице Центральной в поселке Лесном.

Огонь был ликвидирован на площади в семь квадратных метров, однако сильно пострадали конструкции здания. Со слов очевидцев, на момент обрушения внутри могли находиться три человека.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. На месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в подмосковном Серпухове два человека погибли от отравления угарным газом, который скопился в квартире из-за перекрывшего вытяжку мертвого голубя.