Премьер Сирии заявил о готовности правительства сложить полномочия

Фото: Reuters/Jonas Ekstromer/TT

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Члены сирийского кабмина готовы «протянуть руку» оппозиции и передать свои полномочия, «как только их об этом попросят».

Подчинявшееся Башару Асаду правительство Сирии готово сложить полномочия. Об этом заявил премьер-министр страны Мухаммед Гази Аль-Джаляли в интервью Al Arabiya.

По его словам, члены кабмина готовы «протянуть руку» оппозиции и передать свои полномочия переходному правительству, «как только их об этом попросят».

Премьер добавил, что правительство продолжает вести диалог с представителями оппозиции.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее в этот день заявил, что произошедшее в Сирии удивило и Россию, и весь мир. По его словам, потребуется время и серьезный разговор с теми, кто будет облечен властью.

Также Песков отметил, что обсуждать возможность присутствия российских военных на территории Сирии пока рано.

МИД России накануне сообщил, что президент Сирии решил оставить свой пост и покинуть страну. Перед этим он провел переговоры с участниками вооруженного конфликта, по итогам которых дал указание передать власть мирным путем.

В ведомстве уточнили, что Россия не принимала участия в переговорах. В связи с этим Москва обращается ко всем сторонам конфликта с настоятельным призывом отказаться от применения насилия и решить вопросы мирным путем.

Тем временем Национальная коалиция революционных и оппозиционных сил в Сирии заявила, что работает над формированием переходного руководящего органа, «наделенного всей полнотой исполнительной власти».

По мнению оппозиции, переходные власти в стране обеспечат трансформацию Сирии в демократическую и свободную страну. Представители коалиции также заявили о планах установить партнерские отношения со странами Ближнего Востока и мира в целом, дабы «построить Сирию заново».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что израильские войска впервые за полвека вторглись на территорию Сирии, воспользовавшись ситуацией с передачей власти в арабской республике.