Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

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Сейчас в Сети есть все сервисы, которые необходимы, чтобы полноценно сообщать гражданам о работе ведомства.

Департамент по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества Росгвардии отмечен престижной наградой — Премией Рунета — 2024 в номинации «Государство и общество». Премией отмечен вклад в дело повышения прозрачности и открытости для общества правоохранительных органов и силовых структур, сообщила пресс-служба ведомства.

За первенство в данной номинации боролись общественные, коммерческие и государственные организации, СМИ и ресурсы, развивающие социальную составляющую Рунета и реализующие концепцию цифрового государства.

Жюри премии отметило успешную реализацию ведомством принципов информационной открытости и его активное взаимодействие с гражданской общественностью. В российском сегменте Сети эффективно функционируют различные площадки и сервисы для всестороннего информирования граждан о деятельности Росгвардии, в том числе официальный сайт и страницы в социальных сетях.

Эта Премия Рунета стала третьей на счету Росгвардии. Ранее ведомство становилась лауреатом премии за молодежный медиапроект «Проверка на прочность» и документальный фильм о Герое России лейтенанте Максиме Концове.