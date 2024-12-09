«Рисую огненное кольцо»: как Люся Чеботина справляется с хейтерами

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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Исполнительница хита «Солнце Монако» поделилась полезным лайфхаком с начинающими коллегами.

Певица Люся Чеботина «сжигает» весь хейт и буллинг, который получает в соцсетях от недоброжелателей и завистников. Таким лайфхаком она поделилась с корреспондентом 5-tv.ru на «Новой песне года».

«Закрываться не стоит никогда. Даже если есть какие-то нюансы, которые вас расстраивают, и вы чувствуете, что вас это может расшатать изнутри, я всегда рисую огненное кольцо и представляю, что весь негатив и все зло, которое вокруг меня, сгорает в этом огне. Я считаю, что это такой маленький психологический лайфхак, который помогает тебе выходить с обновленной энергией на сцену или в кадр», — сказала исполнительница хита «Солнце Монако».

По мнению Чеботиной, в последнее время люди стали очень «резкие и злые», даже один обидный комментарий может сильно травмировать изнутри.

«Я, слава Богу, стержнем сильна, и он у меня уже закаленный в какой-то степени, потому что я в сети уже много лет, и мне разное писали. Люди, к сожалению, не могут прочувствовать то, что чувствуешь ты, когда получаешь эти гневные комментарии», — поделилась певица.

Она призналась, что раньше пыталась отвечать хейтерам в сети, однако сейчас считает это «тупой тратой времени».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Люся Чеботина на шоу рэпера Басты получила предложение выйти замуж от фаната, который представился «темщиком с Выхино».