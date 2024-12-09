Елка-рекордсмен от VK появилась в Парке Горького

Фото, видео: 5-tv.ru

Высота дерева — больше 30 метров.

У центрального входа в столичный Парк Горького засверкала новогодняя ель от VK. Ее собираются зарегистрировать в Книге рекордов России как самую большую стволовую новогоднюю ель в стране.

Высота ели превышает 30 метров — то есть она даже выше кремлевской (в этом году в ней 25 метров). Размах светового шатра елки VK из гирлянд составляет 60 метров.

Новогодняя красавица украшена шарами VK Видео — всего на ней больше 130 невероятных игрушек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что главную новогоднюю елку страны спилили в Подмосковье.