Елка-рекордсмен от VK появилась в Парке Горького
Фото, видео: 5-tv.ru
Высота дерева — больше 30 метров.
У центрального входа в столичный Парк Горького засверкала новогодняя ель от VK. Ее собираются зарегистрировать в Книге рекордов России как самую большую стволовую новогоднюю ель в стране.
Высота ели превышает 30 метров — то есть она даже выше кремлевской (в этом году в ней 25 метров). Размах светового шатра елки VK из гирлянд составляет 60 метров.
Новогодняя красавица украшена шарами VK Видео — всего на ней больше 130 невероятных игрушек.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что главную новогоднюю елку страны спилили в Подмосковье.