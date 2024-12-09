Суд в Дагестане арестовал семерых подозреваемых в подготовке теракта

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Фигуранты дела пробудут под стражей как минимум до 8 февраля 2025 года.

В Дагестане арестованы семеро подозреваемых в подготовке крупного теракта. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда республики.

«Советский районный суд Махачкалы постановил избрать в отношении семи жителей Республики Дагестан, подозреваемых в преступлении террористической направленности, меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — говорится в заявлении.

Уточняется, что под стражей арестованные пробудут как минимум до 8 февраля 2025 года.

Накануне пресс-служба дагестанского управления ФСБ сообщила о предотвращении крупного теракта. По итогам расследования совместно с МВД были задержаны 12 подозреваемых — членов законспирированной ячейки запрещенной в России террористической организации.

В ходе обысков у задержанных нашли стрелковое оружие, две самодельные бомбы мощностью один килограмм в тротиловом эквиваленте, компоненты для изготовления взрывных устройств, 20 мешков с аммиачной селитрой и боеприпасы.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к террористическому акту» и «Незаконное изготовление взрывчатых веществ».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что банду религиозных экстремистов обезвредили сразу в двух регионах России — Дагестане и Петербурге.