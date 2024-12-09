Путин присвоил Евкурову и Горемыкину воинское звание генерала армии

Алексей Хитров 19 0
Путин присвоил Евкурову и Горемыкину воинское звание генерала армии

Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

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Новых званий удостоились еще несколько человек, в том числе командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

Президент РФ Владимир Путин присвоил воинское звание генерала армии заместителям министра обороны Юнус-Беку Евкурову и Виктору Горемыкину. Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Также звание генерал-полковника присвоено замминистра обороны Андрею Булыге, звание адмирала — заместителю главнокомандущего Военно-морским флотом (ВМФ) России Владимиру Воробьеву.

Кроме того, звание генерал-лейтенанта присвоено замначальника главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ, командиру спецназа «Ахмат» Апти Алаудинову.

Военному корреспонденту Евгению Поддубному ранее указом президента было присвоено звание Героя России за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин на саммите Содружества Независимых Государств (СНГ) предложил учредить на территории объединения звание «Город трудовой славы».