Путин присвоил Евкурову и Горемыкину воинское звание генерала армии Сегодня, 20:39 Алексей Хитров 19 19

Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

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Новых званий удостоились еще несколько человек, в том числе командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.