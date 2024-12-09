Курорт «Игора» стал лауреатом премии Russian Traveler Awards

Фото: Пресс-служба курорта «Игора»

Ранее он победил в номинации «Лучший семейный отель России» в WhereToTravel 2024.

Всесезонный курорт «Игора» в Ленинградской области завоевал второе место в номинации «Курортный отель» премии Russian Traveler Awards. Церемония награждения состоялась в Москве 9 декабря.

Победителем в номинации «Курортный отель» стал Bridge Resort, расположенный в Краснодарском крае, а третье место занял Lavicon Hotel Collection в том же регионе.

Партнером номинации выступил сервис «Яндекс. Путешествия», его менеджер по развитию бизнеса Алина Чекунова вручила награду представителю победителя.

Кроме того, в номинации «Экскурсионный туристический маршрут» первое место по выбору жюри занял авторский тур от туроператора «Игора Тур» «Энергия Ладоги».

Премию Russian Traveler Awards ежегодно организует журнал Russian Traveler, в этом году она прошла в третий раз. Для участия в ней было подано 500 заявок из 64 регионов России. Всего было представлено 19 номинаций, победители выбирались голосованием, в котором приняли участие более 500 тыс. пользователей Сети. Премия, по замыслу создателей, помогает развитию внутреннего туризма и делает акцент на сохранение уникальных традиций, обычаев и ремесел разных регионов РФ.

Ранее, 5 декабря, курорт «Игора» победил в номинации «Лучший семейный отель России» всероссийской отельной премии WhereToTravel 2024, которая состоялась в Санкт-Петербурге.

Каждый год курорт посещают более 450 тыс. человек. На его территории есть 10 горнолыжных трасс, общая длина которых — более 4 км. Кроме того, на «Игоре» расположен один из лучших ледовых дворцов на северо-западе России.