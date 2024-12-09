Ударил отца топором и выпал из окна: в Парголово разыгралась семейная драма

Фото: 5-tv.ru

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Петербургские следователи выясняют обстоятельства гибели 27-летнего мужчины после нападения на родственника.

Житель петербургского поселка Парголово ударил отца топором, после чего выпал из окна 19-го этажа, разбившись насмерть. Об этом сообщает телеканал 78.

Уточняется, что семейная драма разыгралась в жилой многоэтажке на улице Михаила Дудина. О произошедшем полицейским сообщила мать погибшего молодого человека.

По словам женщины, ее 27-летний сын, состоявший на учете в психоневрологическом диспансере, схватил топор и ударил им отца по затылку, а затем выпал из окна и погиб. Получившего травму головы мужчину медикам удалось спасти.

Источник телеканала сообщил детали происшествия. Как оказалось, женщина пригласила бывшего мужа и сына к себе на новоселье. Во время ужина ей пришлось ненадолго отлучиться и выйти на лестничную площадку. Вскоре туда же с криками выбежал ее экс-супруг с окровавленной головой.

Вернувшись в квартиру, женщина увидела сына, который метался по квартире и говорил про чип, который ему якобы вживили в подбородок. Заметив в руке сына острый предмет, мать отобрала его. После этого парень выбежал из квартиры на черную лестницу. Позднее его нашли под окнами дома.

По факту происшествия Следственный комитет проводит проверку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кемеровской области задержали мужчину, который напал с топором на двух друзей во время застолья.