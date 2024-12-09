Путин подчеркнул приверженность России задаче укрепления ОДКБ
Путин: РФ привержена задаче укрепления авторитета ОДКБ
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Карпухин; 5-tv.ru
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Российский лидер встретился с председателями парламентов государств — членов организации.
Россия твердо привержена задаче укрепления авторитета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с председателями парламентов государств — членов организации.
«Мы твердо привержены задаче укрепления организации, повышения ее авторитета, роли в обеспечении мира и стабильности на всем обширном евразийском пространстве. Солидарно выступаем за формирование справедливого многополярного мироустройства, равной неделимой безопасности, уважения суверенных интересов друг друга и права каждого на собственную модель развития», — сказал Путин.
Российский лидер подчеркнул, что взаимодействие стран ОДКБ выстраивается в духе сотрудничества, боевого братства и взаимной выручки.
Путин также отметил, что памятные мероприятия по случаю 80-летия победы в Великой Отечественной войне пройдут во всех странах — участницах ОДКБ. Президент указал на важность общей активной работы государств организации над сохранением исторической правды и памяти о том, какой ценой досталась победа над нацизмом.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что лидеры ОДКБ провели встречу в Астане.