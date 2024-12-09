Россиянин потребовал 100 тысяч рублей от бывшей жены, назвавшей его уродом

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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В переписке экс-супруга неоднократно оскорбляла мужчину.

Житель Санкт-Петербурга подал в суд на бывшую жену за оскорбление чести и достоинства и потребовал выплатить ему 100 тысяч рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Мужчина утверждал, что в диалоге в соцсетях экс-супруга постоянно сравнивала его с животным, алкоголиком и уродом. Благоверная, по его словам, неоднократно использовала нецензурную лексику. За причиненные ему страдания он потребовал компенсацию морального вреда.

Экс-супруга ответила, что мужчина вынудил ее на этот шаг. Она также подчеркнула, что общение с элементами нецензурной лексики в их отношениях является обычным делом. Если бы истец испытывал нравственные страдания, то он бы прекратил общение с ней.

Ознакомившись с перепиской, суд удовлетворил требования петербуржца частично. Бывшая супруга должна ему выплатить сильно меньше — десять тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что состоялось первое заседание по иску пострадавшей от ботулизма к «Самокату».