Когда, как, сколько: безопасен ли секс при беременности

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Чего точно не стоит бояться?

Секс во время беременности не имеет значительных противопоказаний. Об этом в беседе с порталом URA.RU рассказала сексолог Лариса Никитина.

Она отметила, что если беременность протекает без осложнений, то противопоказаний нет. Если же существуют угрозы по типу тонуса матки, кровянистых выделений или болей внизу живота, то не стоит рисковать.

«Да, есть некоторые ограничения, но в целом, если все хорошо, секс во время беременности абсолютно безопасен и даже полезен», — пояснила Никитина.

В первом триместре у женщин пропадает либидо и это нормальное состояние. Таким образом организм адаптируется к новому состоянию. В этот период, по рекомендации сексолога, стоит воздержаться от секса.

Но вот второй триместр уже является хорошим временем для физической близости. Женщина может позволить себе все в плане секса. Однако есть одно «но» — боязнь партнера навредить малышу. В этом случае стоит провести беседу и успокоить его.

В третьем триместре придется искать комфортные позы из-за растущего живота. Специалист уверяет, что такие позы как «женщина сверху», «на боку», «сзади» — оптимальные.

Но вот в период последних двух или трех недель перед родами стоит воздержаться от полового акта — он может, к примеру, повлечь преждевременные роды.

«Если беременность протекает хорошо, ограничений по частоте и интенсивности секса нет. Все зависит от вашего желания и самочувствия. Кто-то хочет каждый день, кто-то раз в неделю. Это нормально. Вы вправе заниматься сексом столько, сколько хочется и сколько можете», — уверяет сексолог.

Многих будущих мам беспокоит вопрос контрацепции. Врач спешит их успокоить — если они доверяют партнеру, то в презервативах нет необходимости. Но для перестраховки их можно использовать.

После родов часто женщины интересуются: когда уже можно возвращаться к половой жизни? Но точного ответа нет, ведь все зависит от организма. В среднем врачи рекомендуют воздерживаться от секса шесть недель после родов. По словам сексолога, за это время матка возвращается к нормальным размерам, заживает послеродовая рана на шейке и влагалище.

Если у роженицы возникли вопросы по поводу сексуального влечения, то в таком случае необходима консультация специалиста.

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