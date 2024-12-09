Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Ранее знаменитость внесли в перечень террористов и экстремистов.

Суд в Москве заочно арестовал актрису Яну Троянову* по статье о возбуждении ненависти или вражды. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Известно, что в июне сбежавшая во Францию артистка опубликовала видеозапись, на которой публично выразила поддержку призывам к убийству россиян, в том числе детей. Также актриса назвала Россию причиной своего алкоголизма.

Исполнительнице главной роли в «Стране ОЗ» может грозить от трех до шести лет тюремного заключения.

С начала СВО Троянова, доработав в сериале «Ольга», уехала жить сначала в Турцию, а потом во Францию. За рубежом актриса осудила спецоперацию, параллельно оскорбляя родину и россиян.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Минюст включил в реестр иноагентов журналистку Татьяну Становую**.

* — признаны иностранными агентами в России; внесены Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму

** — признаны иностранными агентами на территории России