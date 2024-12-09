Под завалами могут быть люди: в Пушкино произошел взрыв в складском помещении

По факту взрыва в складском помещении в Пушкино возбуждено уголовное дело

Фото, видео: ГСУ СК России по Московской области; МЧС России; 5-tv.ru

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На месте работают экстренные службы.

В подмосковном городе Пушкино после пожара в производственно-складском помещении частично обрушились стена и перекрытие. По данным МЧС России, под завалами могут находиться люди.

ЧП произошло в здании на улице Центральной в поселке Лесном. Огонь был ликвидирован на площади в семь квадратных метров. Однако сильно пострадали конструкции здания. Со слов очевидцев, на момент обрушения там могли находиться три человека.

По данным прокуратуры Московской области, перед возгоранием в помещении произошел взрыв.

«По предварительным данным, сегодня примерно в 13 часов в арендуемом помещении здания произошел взрыв с обрушением второго этажа», — говорится в сообщении ведомства.

ГСУ СК России возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

На месте работают экстренные службы.

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