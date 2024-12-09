Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

До этого Трамп заявил, что Зеленский готов заключить перемирие с РФ.

Большинство жителей Украины хотят завершения конфликта. Об этом заявил депутат Верховной рады Юрий Бойко в интервью британскому изданию The Times.

«Большинство людей на Украине действительно хотят мира», — подчеркнул депутат.

Он также заметил, что особенно яркое желание наблюдается у жителей прифронтовых городов, например, Харькова.

Бойко отметил, что готов содействовать достижению перемирия. По его мнению, переговоры состоятся под руководством США и в них должны быть вовлечены международные переговорщики, такие как, например, Великобритания. Ведь на данный момент Незалежная не может вступить в диалог с Россией.

До этого избранный президент США Дональд Трамп заявил, что президент* Украины Владимир Зеленский* готов заключить перемирие с Россией.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что на Украине готовятся к обязательной мобилизации женщин. На учет будут ставить даже тех, кто не имеет медицинской специальности.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.