Рабочий погиб при разборе горнолыжного комплекса в Красногорске
Фото, видео: 5-tv.ru
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Мужчина упал с 50-метровой высоты.
В подмосковном Красногорске во время демонтажа конструкций всесезонного горнолыжного комплекса погиб рабочий. В момент обрушения внизу были люди, видно, как они убегают в сторону.
Рабочий в этот момент находился на одной из рухнувших балок. Он упал с 50-метровой высоты. Приехавшая на место скорая помощь спасти его не смогла.
Сам горнолыжный комплекс высотой с 20-этажный дом несколько лет назад признали аварийным. Его демонтаж продолжается уже более двух лет.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в подмосковном городе Пушкино произошел взрыв в складском помещении. ЧП произошло в здании на улице Центральной в поселке Лесном.