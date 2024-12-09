Рабочий погиб при разборе горнолыжного комплекса в Красногорске

Фото, видео: 5-tv.ru

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Мужчина упал с 50-метровой высоты.

В подмосковном Красногорске во время демонтажа конструкций всесезонного горнолыжного комплекса погиб рабочий. В момент обрушения внизу были люди, видно, как они убегают в сторону.

Рабочий в этот момент находился на одной из рухнувших балок. Он упал с 50-метровой высоты. Приехавшая на место скорая помощь спасти его не смогла.

Сам горнолыжный комплекс высотой с 20-этажный дом несколько лет назад признали аварийным. Его демонтаж продолжается уже более двух лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в подмосковном городе Пушкино произошел взрыв в складском помещении. ЧП произошло в здании на улице Центральной в поселке Лесном.