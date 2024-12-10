С ноготок: в Петербурге проходит выставка удивительных миниатюрных книг

Фото, видео: 5-tv.ru

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Она продлится до 9 января.

В Российской национальной библиотеке Петербурга отыскали «Крохи мудрости» — так называется выставка изданий, многие из которых можно рассмотреть, лишь вооружившись лупой. Всего 150 раритетов. Подробнее рассказала корреспондент «Известий» Наталья Оскерко.

В типографском мире формат книг обычно измеряют в сантиметрах, но здесь счет на миллиметры: 150 самых маленьких изданий XIX–XX веков. Многие не больше пуговицы или спичечного коробка.

Один из самых миниатюрных экспонатов — «Евгений Онегин» размером 29 на 20 миллиметров! Издано в 1899 году. Прочитать, что тут написано, просто невозможно. Зато здесь даже поместился небольшой портрет Александра Сергеевича Пушкина.

Но с большой вероятностью, читать это никто и не пытался — просто дорогой сувенир. Другое дело — издание 1912-го, 48 на 35 миллиметров — и 972 страницы! В типографии Суворина применили шрифт покрупнее. В прошлом веке издание мини-книжек было своего рода искусством.

«Маленькую книгу тяжело изготовить, для нее по-хорошему должен быть специальный маленький шрифт, к которому предъявляются особые требования, чтобы он мог читаться и не резал глаз. Тем более, требования предъявляются к миниатюрным книгам, когда они иллюстрированы. Нужно сконструировать страницу, чтобы это смотрелось», — рассказал руководитель федерального центра консервации библиотечных фондов Российской национальной библиотеки Евгений Ляховицкий.

Удобно брать с собой, читать в дороге и при необходимости тайно ввозить в Россию. Столетие назад миниатюрные издания были на пике популярности. Особенно детские — небольшие произведения идеально помещались в такой формат. С появлением фотографии возможностей стало еще больше.

«Эта техника дала возможности для практически безграничного репродуцирования. Было выпущено более 120 наименований общим тиражом двух миллионов экземпляров», — рассказала куратор выставки Мария Туманова.

Крошечные сборники стихотворений, басен, сказок, статей размещены в фондах Национальной библиотеки отдельно, под особым шифром «72-0». Где ноль — указывает на размер изданий. Но, конечно, не на их ценность.

«Миниатюрная книга что есть? Это такой феномен. Как жемчужина, как коллекция, как маленькая история», — заключила Туманова.

Познакомиться с ними в Российской национальной библиотеке можно будет до 9 января.