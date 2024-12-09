«Бюрократические препоны»: Матвиенко предложила смягчить правила охраны памятников культуры

Фото, видео: © РИА Новости/Валерий Мельников; 5-tv.ru

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Всего в России зарегистрировано более 156 тысяч подобных объектов.

Сегодня Валентина Матвиенко предложила провести всероссийскую культурную инвентаризацию. Об этом спикер Совета Федерации заявила во время парламентских слушаний.

Сейчас в России зарегистрировано более 156 тысяч объектов культурного наследия. Предлагается создать «дорожную карту» всех памятников, благодаря которой можно понять, в каком они состоянии и нуждаются ли в восстановлении.

Валентина Матвиенко также отметила, что возрождение объектов архитектуры — это нередко заслуга социально ответственного бизнеса, и предложила улучшить условия для потенциальных инвесторов.

«Только для того, чтобы подступиться к восстановлению объекта, нужно преодолеть десятки бюрократических препон, согласовать с различными инстанциями тысячи страниц документов. На эту бумажную волокиту уходят многие месяцы, а порой — годы. И такие барьеры, безусловно, пора снимать, создавать комфортные, привлекательные условия для инвесторов, для того, чтобы они могли активнее приходить в эту сферу», — отметила Матвиенко.