Мероприятия к 80-летию Победы пройдут во всех странах ОДКБ

Фото, видео: 5-tv.ru

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Речь идет о социальных и культурно-просветительских событиях, отметил российский лидер.

Президент России Владимир Путин провел встречу с главами парламентов ОДКБ. Открывая ее, президент пригласил коллег на памятные мероприятия по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной.

«Во всех странах ОДКБ пройдут памятные, мемориальные, социальные, культурно-просветительские мероприятия, и мы, конечно же, ждем лидеров государств-членов ОДКБ, в Москве 9 мая 2025 года. Кроме того, приглашаем воинские расчеты ваших стран принять участие вместе с российскими военными в параде на Красной площади», — сказал он.

«Важно, что государства- участники ОДКБ сообща активно работают над сохранением исторической правды, памяти о том, какой ценой досталась нам победа над нацизмом», — заключил глава государства.