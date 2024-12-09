Дело всей страны: как прошел День героев Отечества в регионах

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Волгоград 9 декабря вновь стал Сталинградом.

Памятные акции в честь Дня Героев проходят по всей стране. В Северной столице цветы возложили к обелиску на площади Восстания. В церемонии участвовал губернатор Александр Беглов. Сейчас в городе на Неве проживают 45 Героев Советского Союза и России.

Залп памяти прозвучал на Мамаевом кургане в Волгограде. На один день городу вернули имя Сталинград, под которым он вошел в историю Великой Отечественной. Церемония с участием роты почетного караула состоялась в зале славы — у вечного огня.

Подобные акции состоялись в Якутии, Приморье, Иркутской области и Хабаровском крае. Кузбасс присоединился к Всероссийскому проекту «Парта Героя». Так, в небольшом городе Гурьевск увековечили память старшего лейтенанта Данилы Конышева. В школе, где учился погибший офицер, появилась его именная парта.