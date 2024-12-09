«Гордимся каждым из них»: Путин наградил медалями «Золотая Звезда» Героев России

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Казаков; 5-tv.ru

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Отстаивать интересы Родины иногда приходится ценой своей жизни.

Сегодня отмечают День Героев Отечества — в Кремле состоялась церемония награждения бойцов, отличившихся в зоне СВО. Из рук президента «Золотые Звезды» получили те, кто с риском для жизни выполнял поставленные задачи. История настоящий героев — в репортаже корреспондента «Известий» Дмитрия Зименкина.

«Мы видим здесь множество героев Отечества. Но за каждой звездой героя стоит не один человек, а коллективы и целые подразделения. Поэтому это еще и награды тех, кто здесь сегодня присутствовать не может», — отметил журналист.

Но список лучших сынов Отечества в дни СВО только ширится. И в Георгиевском зале Кремля в фокусе внимания всех присутствующих гостей и журналистов рука об руку с Президентом все новые и новые герои. И Владимир Путин отмечает, что объединяет всех их, в том числе наших легендарных предков, не только верность военному и гражданскому долгу, но и любовь к Родине.

«Гордимся каждым из них — и теми, кто жил задолго до нас, и нашими современниками. Гордимся мужеством наших воинов, сражающихся в зоне специальной военной операции. Их решимость не оставляет никаких сомнений никому в том, что мы победим. И покорить и сломить Россию никому не удастся», — отметил президент.

Отстаивать интересы России, к сожалению, иногда приходится ценой своей жизни. Две «Золотые Звезды» бойцы получили посмертно и были переданы их вдовам. Среди них супруга Михаила Избакиева, который сражался против превосходящих сил, эвакуировал раненого товарища и встал на его место, сам был многократно ранен, но продолжал бой, чем выиграл спасительное время для отхода своей группы.

«Я преклоняюсь перед нашими героями, преклоняюсь перед теми, кто сейчас на передовой», — сообщила вдова Анна Митькова.

Сергей Селиванов прошел самые жесточайшие битвы СВО. Мариуполь, Попасная, Авдеевка. Это он в том числе гнал нацистский «Азов»* и подразделение легионеров. А их командира брал с однополчанами в плен. Но не это считает самым сложным за время своей войны.

«Самое сложное было потерять командира, Героя России посмертно, сегодня он бы мной гордился. Второе — битва за Авдеевку. Просто задавили на характере, сломили. Противник не ожидал, что мы сможем это сделать, они говорили, что это неприступная фортеция», — рассказал Сергей Селиванов.

Валерий Енин получил звезду героя России из рук Президента. Боец брал опорник врага, зачищал укрепление, но, главное, смог удержать эти позиции. Спустя мгновения после церемонии делится с нами: говорит, это лучшие ощущения в его жизни, и глаза Валерия заметно влажнеют. Немного стесняется сентиментальности этого момента, но на вопрос о том, как преодолеть страх и в чем природа воинского подвига, отвечает уверенно.

«Делать свою работу честно, вот и весь секрет. Я же сюда приехал для чего? Не чтобы бояться, а чтобы работать, и я работал», — подчеркнул военный.

Мысль командира подтверждает и президент. Подвиг — это не что иное, как работа, плод тяжелейшего труда.

«И такой выбор, сознательный выбор для себя может сделать не каждый человек, но даже сделав этот выбор, не каждый справляется. Это особая миссия — защищать свою Родину и свой народ, не жалея при этом себя, своего здоровья и самой жизни. Я поздравляю вас с праздником, с Днем героев Отечества, и поздравляю наших боевых товарищей, которые здесь сегодня с нами и получили высокие награды. С праздником!» — подчеркнул Путин.

* Запрещенная в России террористическая организация.