В Чебоксарах 20-летний лихач на легковушке влетел в троллейбус

Фото, видео: РИА Новости/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Скорость авто была около 120 километров в час.

В столице Чувашии Чебоксарах в троллейбус на огромной скорости влетел автомобиль. За рулем был 20-летний лихач, который перестраивался из одного ряда в другой и в роковую секунду потерял управление.

На скорости более 120 километров в час он влетел в троллейбус на остановке. Удар был такой силы, что машину протащило несколько метров. Пассажиры не пострадали, а вот молодой гонщик погиб.

А в Петербурге дорожная полиция сорвала ночные заезды стритрейсеров. Десятки дрифтеров планировали провести время под рев моторов, жгли резину, закладывали виражи и совершенно забыли о правилах дорожного движения.

Несколько лихачей направили на осмотр к медикам, а тем, кто отказался, грозит не только солидный штраф, но и лишение прав. Еще семеро экстрималов отправились домой пешком, а их машины поместили на спецстоянку.