«Надо приходить в утробе матери»: беременных призвали посещать Эрмитаж

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Оказывается, музей не только помогает в культурном развитии, но и благоприятно влияет на роды.

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский порекомендовал беременным женщинам ходить в музей, чтобы как можно раньше начать приобщать детей к искусству. Об этом он рассказал во время программы на одном из федеральных каналов.

«В Эрмитаж надо приходить в утробе матери. Беременные женщины должны приходить в Эрмитаж, тогда у них и роды будут хорошие, и дети будут хорошие», — сказал Пиотровский.

В знаменитый художественный музей Санкт-Петербурга приходит очень много детей. Однако их присутствие нравится далеко не всем. Посетители в социальных сетях критикуют сотрудников Эрмитажа, поскольку не понимают, зачем приводить маленького ребенка в такое место, если он будет бегать и шуметь.

Для директора такие слова стали неожиданностью. Пиотровский признался. что у него появление детей в музее вызывает только радость.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Эрмитаж станет бесплатным для многодетных семей. Для входа в музей достаточно будет предъявить бумажное или электронное удостоверение.